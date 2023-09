Giulia Tramontano, la sorella: "Abbraccio con l'amante di Impagnatiello non è un gesto di solidarietà, lei non ricambia"

L'immagine è stata registrata poco prima della sparizione di Giulia Tramontano. La ragazza, in stato avanzato di gravidanza, aveva scoperto che il suo compagno aveva un'amante e aveva deciso di incontrarla. "Mia sorella si è avvicinata al suo interlocutore con le braccia cadenti lungo il corpo", scrive Chiara Tramontano, "viene avvolta da un abbraccio che non ricambia. Giulia non abbraccia la donna che si è intrufolata in casa sua ricoprendo il ruolo dell’amante. E ciascuno di noi avrebbe fatto la stessa cosa".

"Non a morali inesistenti"

Chiara aggiunge: "La verità è che si sta cercando una morale inesistente nella tragedia che ha sconvolto le nostre vite. La solidarietà è altro, ha diverse tempistiche ed é mossa dal bene". Quindi, un messaggio per sua sorella a oltre tre mesi dal delitto e mentre le indagini sono in via di conclusione: "Cara Giulia, mi manchi tutti i giorni. Mi manchi come la pace che non ho più. Come la rabbia che mi annega. Come le ingiustizie che mi inghiottiscono. E forse mi avresti detto, se fossi stata in vita, di lasciare stare, ma non avrebbe funzionato. Non ti ha salvato l’amore e la solidarietà, ma le mie unghie difenderanno il tuo ricordo per sempre".