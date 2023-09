Giulia Tramontano, i messaggi dopo i tentativi di avvelenamento: "Mi sento drogata, l'acqua puzza di ammoniaca"

Emergono nuovi agghiaccianti dettagli sull’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa a Senago (Milano) il 27 maggio dal compagno Alessandro Impagnatiello.

Prima di ucciderla con 37 coltellate, Impagnatiello ha cercato di avvelenare la donna e il feto che portava in grembo non solo con topicida, come rivelato dall'autopsia, ma anche con ammoniaca e cloroformio.