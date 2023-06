Giulia Tramontano, il video dell'ultimo viaggio in macchina documentato dalle telecamere di sicurezza

"Quarto Grado" mostra l'ultimo viaggio in auto di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa con 37 coltellate dal fidanzato reo confesso Alessandro Impagnatiello. Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza di un distributore di benzina, risalgono a sabato 27 maggio e mostrano l'utilitaria bianca percorrere via Comasina in direzione di Senago. In auto con Giulia anche sua suocera, la mamma di Alessandro, e il suo compagno. Era stata infatti la coppia ad accompagnare Giulia alla metro quel giorno per incontrare l'altra fidanzata di Alessandro Impagnatiello.

Sul tragitto di ritorno verso casa, la ragazza presumibilmente scossa, avrebbe dichiarato alla suocera l'intenzione di voler interrompere la sua relazione con Alessandro. La stessa telecamera ha poi ripreso, il giorno dopo (domenica 28 maggio), l'auto T-Roc di Alessandro intorno alle 7:19 del mattino mentre si dirigeva a lavoro. Il rientro a casa a Senago è avvenuto intorno alle 18:21 come si evince dalle immagini. Mezz'ora dopo, accompagnato dalla madre, Impagnatiello andrà in caserma a denunciare la scomparsa di Giulia fingendo un allontanamento volontario che verrà smascherato solo tre giorni dopo.