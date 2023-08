Giulia Tramontano, l'autopsia: "Impagnatiello avvelenava lei e il feto da mesi"

Le ricerche sul veleno per uccidere Giulia Tramontano

"Quanto veleno per topi è necessario per uccidere una persona". E' il testo di una ricerca online effettuata a gennaio da Alessandro Impagnatiello. Questa e altre ricerche sono contenute in un'informativa dei carabinieri che hanno condotto le indagini coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo.