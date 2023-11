Giulia Cecchettin, il padre di Filippo Turetta: "La nostra non è una famiglia patriarcale, devastati dal dolore"

In molti hanno supposto che il problema possa essere stato l'impronta patriarcale della sua famiglia. A queste affermazioni però ha replicato dalle pagine del Corriere della Sera Nicola Turetta, padre di Filippo, ora in stato di arresto in Germania in attesa dell'estradizione . "Non siamo talebani. Non ho mai insegnato a mio figlio a maltrattare le donne. Ho il massimo rispetto di mia moglie e in casa abbiamo sempre condannato apertamente ogni tipo di violenza di genere. Vederci descrivere ora come una famiglia patriarcale ci addolora molto", ha affermato l'uomo.

"Ci fa male vederci additati come famiglia simbolo del patriarcato" "Proviamo un immenso dolore per la povera Giulia - ha proseguito Nicola Turetta, intervistato dal giornalista del Corsera mentre stava tornando a casa con la moglie dopo essere stato in chiesa -. Siamo vicini alla sua famiglia, siamo devastati per quello che è accaduto. Ci fa male vederci additare come genitori inadeguati, come una famiglia simbolo del patriarcato. Non lo siamo mai stati, non è quello che abbiamo insegnato a nostro figlio. Anzi, parlavamo spesso incasa di questi temi, soprattutto quando i ragazzi partecipavano agli eventi organizzati dallascuola... Ora, non sappiamo davvero darci una spiegazione".

Forse il rapporto con la madre? Viene chiesto al padre del 22enne in attesa dell'estradizione. "E' stato un altro colpo al cuore - ha spiegato -. Cosa doveva fare mia moglie? Non stirargli la tuta quando doveva andare a pallavolo? Non preparagli la cotoletta quando tornava? Ha fatto quello che fanno tutte la mamme, io credo. No?Questi giudizi sono inutili in questo momento".