Elena Cecchettin pubblica la foto di Giulia con la madre: "Abbracciatevi anche per me"

Elena Cecchettin ha pubblicato un post su Instagram con una foto che ritrae la sorella Giulia da piccola insieme alla madre Monica, mancata un anno fa.

"Abbracciatevi anche per me" sono le commoventi parole che accompagnano l'immagine della sorella Giulia con la madre morta lo scorso anno. Migliaia i commenti di supporto e vicinanza alla famiglia distrutta dal dolore. Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni dall'ex Filippo Turetta, e lasciata in un dirupo, dovrebbe essere sepolta accanto alla madre. Ancora sconosciuta la data dei funerali: prima dovranno essere conclusi gli esami autoptici per capire come è morta Giulia. Intanto, Filippo Turetta è ancora detenuto ad Halle, in Germania, ed è in attesa di estradizione.