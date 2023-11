Giulia Cecchettin, dal carcere di Halle: "Filippo Turetta sarebbe molto scosso e mangerebbe poco"

"È molto scosso e mangia pochissimo". L'inviato di "Mattino Cinque News" fornisce i nuovi aggiornamenti sull'omicidio di Giulia Cecchettin direttamente dal carcere tedesco di Halle, dove Filippo Turetta, l'ex fidanzato della giovane, si trova da un paio di giorni.

"Non è riuscito a contattare neppure i genitori, parla soltanto con il suo avvocato", continua il giornalista, descrivendo un ragazzo assente, in profondo stato di shock. "Non risponde a nessuna domanda, complice anche la lingua diversa. Sembra non ricordare, quasi non fosse mai accaduto nulla".

Intanto è attesa l'udienza per l'estradizione del giovane, che i giudici tedeschi potrebbero mettere in calendario già dal pomeriggio di martedì 21 novembre. "Ci vorranno comunque al massimo dieci giorni, dal momento che il 22enne ha accettato di rientrare in Italia", specifica l'inviato della trasmissione di Canale 5.