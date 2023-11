Omicidio Cecchettin, Filippo Turetta arrestato in Germania mentre era in auto | Giulia era già morta prima di essere stata abbandonata nel canalone

E' stato arrestato vicino a Lipsia , in Germania Filippo Turetta , l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin , il cui corpo è stato ritrovato in un canalone vicino al lago di Barcis , in provincia di Pordenone.

Tgcom24

Giulia era già morta prima di essere abbandonata Giulia era già morta quando è stata lanciata nella scarpata della Val Caltea, a Barcis, dopo essere stata scaricata dall'auto di Filippo. Ne sono convinti gli investigatori sulla scorta di quanto ha riferito loro il medico legale Antonello Cirnelli che ha svolto l'ispezione esterna della salma per conto della Procura di Pordenone. Le coltellate alla testa e al collo erano svariate e molto profonde, inferte con grande violenza.

Attesa per l'esito dell'autopsia Appare dunque impossibile che la ragazza fosse ancora viva, molte ore dopo, quando l'ex fidanzato ha scaricato il corpo in un canalone, a centinaia di chilometri dal luogo dell'aggressione. L'autopsia, che potrebbe essere eseguita già lunedì, chiarirà comunque le cause del decesso e l'arco temporale del crimine. Il corpo, nonostante quasi un settimana nel bosco, era integro.

Filippo ha usato banconote insanguinate per fare benzina Durante la fuga, Filippo Turetta ha usato banconote con macchie di sangue per fare benzina in un distributore automatico. Il ragazzo si era fermato domenica scorsa a fare rifornimento in un distributore automatico di Cortina. Le telecamere, come riporta Il Corriere Veneto, hanno inquadrato l'auto, la Fiat Punto nera, e il ragazzo che introduceva il denaro nello sportello. Quando il titolare della stazione di servizio ha aperto l'impianto, qualche giorno dopo, tra le banconote ne ha trovata una da 20 euro con macchie di sangue.

Sul pc di Filippo ricerche su kit di sopravvivenza Da verificare l'ipotesi che l'uccisione di Giulia, che ha è stata raggiunta alla testa e agli arti da alcune coltellate, una delle quali ha trafitto il collo, sia stata premeditata. Dalle indagini, infatti, come riporta Il Gazzettino, è emerso che l'ex fidanzato avrebbe fatto ricerche sul web su kit di sopravvivenza in alta quota e abbigliamento per escursioni in montagna.

Tajani: "Arresto Turetta buona notizia, grazie agli inquirenti" Il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ringraziato gli inquirenti per il lavoro che ha portato all'arresto di Filippo Turetta in Germania. "Una buona notizia che purtroppo non potrà mai lenire il dolore della famiglia e degli amici di Giulia, ai quali rivolgo le mie preghiere", ha scritto su X il ministro degli Esteri, proponendo una laurea honoris causa per Giulia.