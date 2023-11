Giulia Cecchettin, Tajani: "Dovremmo darle la laurea honoris causa"

"Io credo che dovremmo dare a Giulia Cecchettin una laurea honoris causa".

Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a margine del meeting di Forza Italia a Taormina. "Questa drammatica vicenda, che ha colpito tutti noi per l'efferatezza dell'omicidio, si è conclusa tragicamente per una ragazza che si stava per laureare", ha aggiunto, ringraziando gli inquirenti per il lavoro che ha portato all'arresto di Filippo Turetta in Germania.