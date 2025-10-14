Giovane ucciso a Palermo, il presunto assassino ai pm: "Paolo mi ha sfidato e ho sparato"

"Lui mi voleva far fare male figura - racconta Gaetano Maranzano in cella da domenica - e gli ho detto: nnon mi stuzzicare"
Il reo confesso Gaetano Maranzano © TikTok
"Quattro mesi fa scriveva a mia moglie con profili falsi su TikTok e Instagram, poi ho saputo che era lui". È quanto confessa, in otto pagine, Gaetano Maranzano, in cella da domenica per l'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne gestore di un pub ucciso, sabato notte, davanti a decine di persone davanti al suo locale, a Palermo. Interrogato dai pm domenica, poche ore dopo essere stato fermato dai carabinieri arrivati a lui grazie a testimonianze e alle immagini di alcune videocamere, Maranzano ha ricostruito quanto accaduto sabato: "Mi ha sfidato e ho sparato".
Lui e alcuni amici, di cui si rifiuta di fare il nome, erano andati al locale di Taormina. "Siccome lui era in difetto con me - dice - mi guardava male e si agitava, nel suo cervello mi voleva sfidare". "Mi diceva che non si doveva fare casino. I ragazzi facevano casino e lui è venuto a prendere di petto me - racconta riferendosi a una lite scoppiata fuori dal pub - In più io avevo astio con lui per la cosa di mia moglie. Mi sfidava. Parlava verso di me diceva 'qua non si deve fare vucciria (confusione, ndr). Mi state siddiando (scocciando, ndr). Mi voleva mettere in cattiva luce davanti alle persone".
"Visto che lui mi voleva far fare male figura, - continua Maranzano - gli ho detto: 'non mi stuzzicare perché lo sai che ce l'ho con te'. Lui se n'è fregato e mi parlava in maniera agitata, mi ha rimproverato. Dopo pochi minuti di colluttazione gli ho sparato". L'assassino ha sostenuto di essere partito dal suo quartiere, lo Zen, con la pistola per andare in centro. "È successo questa cosa che c'è stata confusione ha preso ragazzi di mira. Poi si è voltato verso di me e si è messo a fare lo scemo, poi abbiamo litigato. Quindi non ci ho visto più e ho sparato", ha concluso sostenendo di aver buttato il resto dei proiettili durante la fuga.