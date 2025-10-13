Omicidio a Palermo, cartello nel luogo del delitto di Paolo Taormina: "Ergastolo per chi uccide"

Solo nella serata di domenica, dopo la confessione di Maranzano, è stato accertato che la vittima è stata uccisa con un colpo di pistola. Non c'era il foro d'uscita della pallottola e questo aveva lasciato qualche dubbio agli inquirenti, i quali avevano ipotizzato che fosse stato usato un corpo contudente. Davanti al pm Maurizio Bonaccorso e all'avvocato Luca Monteleone, Maranzano domenica notte ha confessato di avere sparato un colpo alla testa del ragazzo. Nella zona del locale gestito da Paolo, in tanti, compresa la madre della giovane vittima, hanno detto di avere sentito un colpo di pistola e di aver visto poi il fuggi fuggi di giovani a bordo di scooter. La madre è stata la prima a soccorrere il ragazzo, ma non c'è stato nulla da fare.