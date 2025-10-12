Palermo, il dolore della mamma del 21enne ucciso: "La mia vita è distrutta"

Urla il nome di Paolo, il figlio ucciso a 21 anni nella notte a Palermo nel cuore della movida per essere intervenuto per fermare un pestaggio. E' inconsolabile, stretta nell'abbraccio dei parenti, la madre, che si è recata sul luogo del delitto, davanti al pub. "Ma come si fa? Qual è la motivazione. Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza", grida la donna disperata.