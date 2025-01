Giornata della Memoria, il Papa: "L'orrore dello sterminio non può essere dimenticato e negato"

Nella Giornata della Memoria, Papa Francesco condanna l'antisemitismo e sottolinea che la Shoah va ricordata. A 80 anni dalla liberazione di Auschwitz, nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo la ricorrenza della fine delle torture e delle stragi nei lager nazisti, Bergoglio scrive su X: "L'orrore dello sterminio di milioni di persone ebree non può essere né dimenticato né negato". E auspica che l'antisemitismo non torni mai più nel cuore dell'uomo. Nel suo messaggio in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria, Giorgia Meloni ricorda che questa "tragedia fu opera di nazisti con fascisti complici".