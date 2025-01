L'inferno di Auschwitz, la storia degli ebrei resi schiavi e costretti ad aiutare i nazisti

I compiti del Sonderkommando erano vari, ma tutti prevedevano di aiutare i nazisti a compiere lo sterminio degli ebrei. I tedeschi restavano gli esecutori materiale delle stragi, lanciando nelle camere bombole di gas Zyklon B (inventato, ironia della sorte, da un ebreo tedesco). Gli schiavi del Sonderkommando si occupavano di tutto il resto. Aiutavano a mantenere l'ordine tra i detenuti che stavano per essere uccisi, mentendo e dicendo loro che dovevano fare la doccia prima di riunirsi alle loro famiglie. Compito atroce, come gli altri. Dovevano portare via i corpi nudi dalla camera a gas, guardando se avessero eventuali denti d'oro o altri oggetti di valore nascosti e tagliando i capelli per venderli alle aziende del Reich che li avrebbero usati per tessuti e imballaggi. Dopo i corpi, toccava dunque ai vestiti e agli effetti personali dei condannati a morte. A quel punto trasferivano i cadaveri nei forni crematori e macinavano le ossa che restavano. Infine dovevano disperdere le ceneri in diverse discariche per occultare le prove.