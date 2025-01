Shoah, 80 anni fa la liberazione di Auschwitz: la fine dell'incubo e la scoperta dell'orrore

Hitler prese il potere in Germania nel 1933. Fin dagli inizi del suo comando, e anche prima nell'ascesa alla cancelleria e nell'indottrinamento dei tedeschi, il Führer pose al centro il mito della razza ariana. Nel Mein Kampf, scritto nel 1925 in prigionia, aveva scolpito che tutta la storia non è altro che la risultante dell'eterna lotta tra le razze per la supremazia, e che la guerra è l'espressione naturale e necessaria di questa lotta. Il vincitore, cioè la razza più forte, avrà dunque il diritto di dominare tutti gli altri. Secondo Hitler, quest'unica etnia superiore, destinata a dominare il mondo, era la razza ariana. Per ragioni politiche e sociali, per coagulare e aizzare il suo popolo, il dittatore elesse gli ebrei a nemico principale. Sfruttando il secolare carico di odio sociale e di rabbia atavica, di diffidenza e di eventi storici rielaborati in chiave tendenziosa, che specialmente in Europa orientale ha sempre inondato l'opinione pubblica nei confronti della popolazione ebraica. Nell'attuazione di questa ideologia, fin dal 1933 vennero varate numerose disposizioni discriminatorie nei confronti degli ebrei, il cui culmine è rappresentato dalle Leggi di Norimberga (1935), in cui si riservava la pienezza dei diritti ai cittadini di sangue tedesco o affine (Legge sulla cittadinanza) e il divieto di matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affine (Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco).