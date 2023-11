Giornata contro la violenza sulle donne, l'Italia scende in piazza: cortei in tutto il Paese

L'Italia scende in piazza in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Numerose le manifestazioni organizzate in tutto il Paese. "Non una di meno" organizza cortei a Roma e Messina, mentre si fa sentire l'eco politico della guerra in Medioriente. Scoppia la polemica per il palco concesso alle donne palestinesi, iraniane e curde, con le attiviste che però aprono alla presenza delle donne israeliane: "La nostra piazza è apolitica". Il presidente della comunità ebraica attacca: "C'è chi tace su stupri e torture di Hamas". Facciate dei palazzi pubblici illuminate di rosso, a Palazzo Chigi proiettato sulla facciata uno slogan anti-violenza. Secondo il Cnr, 12 milioni di donne hanno subito violenza almeno una volta.