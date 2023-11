Cnr: 12 milioni di donne italiane sono state vittime di violenza almeno una volta nella vita

In Italia oltre 12 milioni di donne tra i 18 e gli 84 anni, pari al 51% del totale, hanno riferito di essere state vittime almeno una volta, nel corso della propria vita, di un episodio di violenza fisica o psicologica.

Ma solo il 5% ha denunciato l'accaduto. Il dato emerge dallo studio Ipsad (Italian Population Survey on Alcohol and Other Drugs) dell'Istituto di fisiologia clinica del Cnr che nel 2022 ha coinvolto 5mila residenti in 100 comuni. Oltre 2,5 milioni le donne (10,1%) che riferiscono situazioni di violenza psicologica e 80mila (0,3%) quelle attualmente vittime di violenza fisica.