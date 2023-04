Giorgia Meloni: "Caso Artem Uss grave, ci sono anomalie da chiarire"

Il premier dall'Etiopia ha parlato dell’imprenditore russo evaso dai domiciliari: "Mi riservo quanto torno di parlarne col ministro Nordio per capire bene come sono andate le cose". Anm: "I giudici devono evitare il carcere"

"Il fatto è abbastanza grave , mi riservo quanto torno di parlarne col ministro Nordio per capire bene come sono andate le cose, sicuramente ci sono anomalie ", ha detto il premier. "La principale anomalia credo sia la decisione della Corte di appello di tenerlo ai domiciliari con motivazioni discutibili e di mantenere la decisione anche quando c'era una decisione sull'estradizione", ha aggiunto.

Evasione Artem Uss, il ministro Nordio dispone un'ispezione - VIDEO

L'ispezione voluta da Nordio - Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine della missione in Etiopia, ha poi aggiunto: "Credo che il ministro abbia fatto bene ad avviare un'azione disciplinare e quindi bisogna fare chiarezza". E sull'ispezione disposta a Milano dal ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso di Artem Uss, ha parlato il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia.

Anm: "La questione si chiuderà qui" - "Il sistema penale che si applica anche nei casi di estradizione vuole che il carcere preventivo sia un'extrema ratio. Ci viene rimproverato di fare abusi sulla custodia cautelare, dopo di che quando capita l'incidente non si può pensare che sia colpa dei giudici. È il rischio che il sistema accetta nella misura in cui vuole evitare la diffusione del carcere preventivo", ha detto. I giudici della Corte d'appello di Milano hanno dato "una giustificazione e credo che la questione si chiuderà qui".

"I domiciliari erano una misura adeguata" - "Per dare il carcere, quando si possono concedere i domiciliari con braccialetto elettronico, i giudici hanno un onere motivazionale molto pesante: devono spiegare perché in concreto gli arresti domiciliari non sono sufficienti. E' un'assunzione di responsabilità che vuole il sistema", ha aggiunto Santalucia. Nel caso specifico, ha detto, "la Corte ha spiegato che c'erano elementi specifici che facevano propendere per l'adeguatezza degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico"