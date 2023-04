Artem Uss, l'imprenditore russo evaso dai domiciliari a Milano, annuncia: "Sono in Russia, costretto a scappare"

Ad annunciarlo è stato lo stesso figlio del governatore del Territorio di Krasnojarsk all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Sono in Russia. In questi giorni particolarmente drammatici, ho avuto persone forti e affidabili al mio fianco, li ringrazio", ha detto Uss.



In precedenza, la Corte d'Appello di Milano aveva autorizzato la sua estradizione negli Stati Uniti per contrabbando di petrolio dal Venezuela verso Russia e Cina e per frode bancaria, oltre che per traffico di tecnologie militari dagli Usa alla Russia.

"La Corte italiana, sulla cui imparzialità avevo inizialmente contato, ha dimostrato il suo evidente impegno politico. Sfortunatamente è pronta a piegarsi alla pressione delle autorità statunitensi", ha osservato Uss. Nell'attuale situazione internazionale, ha proseguito, quando gli altri Paesi "giocano senza regole contro i cittadini russi", il ritorno a casa e' "una vittoria".