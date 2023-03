Basiglio (Milano), imprenditore russo evade dai domiciliari dopo il via libera all'estradizione

L'uomo avrebbe manomesso il braccialetto elettronico per poi sparire. I carabinieri, infatti, una volta ricevuta la segnalazione, non hanno trovato nessuno in casa. Artem Uss era stato arrestato all'aeroporto di Malpensa il 17 ottobre 2022 .

Mandato d'arresto internazionale - Nei confronti di Artem Uss era stato emesso, il 26 settembre 2022, un mandato d'arresto internazionale dal Dipartimento di Giustizia Usa per associazione per delinquere, truffa e riciclaggio. Era stato arrestato proprio in esecuzione di questo mandato, ed era stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico il 2 dicembre 2022, in esecuzione di un'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che disponeva la modifica della misura restrittiva in carcere.

Indagini in corso - Mercoledì pomeriggio i carabinieri di Basiglio sono intervenuti nella sua abitazione, a circa un'ora di distanza dall'ultimo controllo, dopo che la centrale operativa aveva segnalato un allarme evasione da braccialetto elettronico. Sul posto i militari hanno scoperto come il 40enne si fosse già allontanato da casa. Sono in corso le indagini per rintracciarlo.

Le accuse degli Stati Uniti - Artem Uss, figlio di Alexander Uss, governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk, dopo l'arresto del 7 ottobre 2022 era nel carcere di Busto Arsizio. Era stato bloccato mentre si stava imbarcando su un volo diretto a Istanbul (Turchia). Il Dipartimento di Giustizia americano lo accusa di aver ottenuto tecnologia militare da società statunitensi e di aver contrabbandato milioni di barili di petrolio e riciclato decine di milioni di dollari per oligarchi russi.