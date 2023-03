Imprenditore russo evaso, gli Usa: "Avevamo messo in guardia l'Italia"

Nella missiva del 29 novembre del 2022 e protocollata dalla Corte d'appello di Milano il 19 dicembre, il dipartimento statunitense, dopo aver appreso che sarebbero stati concessi i domiciliari all'uomo d'affari, sottolineava l'esigenza di "garantire" che l'indagato non si sottraesse all'eventuale consegna per tutta la durata del procedimento di estradizione, compresa la trattazione di un ricorso alla Corte di Cassazione contro gli stessi domiciliati.

"I domiciliari non sono sicuri"

Domiciliari che, per il dipartimento "non garantiscono efficacemente la disponibilità del latitante per un eventuale consegna". A dimostrazione di ciò, gli americani allegavano i nomi di altri sei fuggitivi negli ultimi tre anni. Il documento richiamava anche una lettera del pubblico ministro statunitense del 19 ottobre del 2022 in cui si faceva riferimento "all'altissimo rischio di fuga" da parte di Uss.