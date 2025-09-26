Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
VITTIME DUE MALATI TERMINALI

Genova, si finge parente e ruba ai pazienti in chemioterapia: arrestato

L'uomo, che in passato si era già intrufolato negli ospedali liguri, ha sottratto tablet e cellulari ai degenti

26 Set 2025 - 16:02
© ansa

© ansa

Si fingeva un parente per entrare nelle stanze dei pazienti appena rientrati dalla chemioterapia, e poi li derubava. L'uomo, un 51enne, è stato arrestato dagli investigatori della Squadra mobile di Genova, coordinati dal pm Luca Monteverde. Le indagini sono partite ad agosto 2025 dopo due furti avvenuti all'Istituto Scientifico Tumori del complesso ospedaliero San Martino: vittime due malati terminali. Il 51enne, in passato, aveva già commesso altri furti al Gaslini e in altri ospedali.

Leggi anche

Medico lascia paziente sedato in sala operatoria per fare sesso con l'infermiera, lui si difende: "Ero stressato"

Morta dopo 40 ore di attesa al pronto soccorso, l'autopsia su Cristina Pagliarulo: "Ritardi sono stati fatali"

Cosa è successo

 Secondo quanto ricostruito, il 51enne sarebbe arrivato in ospedale all'orario delle visite mischiandosi ai parenti. Una volta dentro la struttura, si sarebbe cambiato i vestiti e si sarebbe infilato nelle stanze dei pazienti portando via tablet e cellulari. L'uomo avrebbe poi cercato di rivendere gli oggetti rubati nel centro storico di Genova. I dispositivi elettronici di una delle vittime sono stati recuperati e restituiti.

L'uomo è stato incastrato grazie alle telecamere di videosorveglianza e alla testimonianza delle vittime e dei loro parenti. Il 51enne è stato rintracciato dentro un altro ospedale di un'altra provincia ligure dove si stava sottoponendo a controlli medici. L'uomo era peraltro sottoposto a misura di sicurezza definitiva per i precedenti furti. Misura che, visto i nuovi "colpi", il magistrato di sorveglianza ha subito aggravato.

Leggi anche

Dona un rene alla moglie: intervento con gruppi sanguigni incompatibili

Como, abusi su tre donne ospiti di una struttura per disabili: un arresto

Derubato anche uno studente universitario

 Al 51enne è stato contestato un altro furto aggravato, commesso all'inizio di settembre 2025, nei confronti di uno studente universitario che stava studiando con alcuni colleghi in biblioteca.

Ti potrebbe interessare

genova

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema