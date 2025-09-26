Genova, si finge parente e ruba ai pazienti in chemioterapia: arrestato

Secondo quanto ricostruito, il 51enne sarebbe arrivato in ospedale all'orario delle visite mischiandosi ai parenti. Una volta dentro la struttura, si sarebbe cambiato i vestiti e si sarebbe infilato nelle stanze dei pazienti portando via tablet e cellulari. L'uomo avrebbe poi cercato di rivendere gli oggetti rubati nel centro storico di Genova. I dispositivi elettronici di una delle vittime sono stati recuperati e restituiti.