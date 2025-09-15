Morta dopo 40 ore di attesa al pronto soccorso, l'autopsia su Cristina Pagliarulo: "Condanna colposa"

Cristina entra in ospedale la notte del 3 marzo alle 3:05 circa, ma solo dieci ore dopo le viene fatta una tac addominale completa che evidenzia un "esteso addensamento del tessuto mesenteriale", come riportato nel referto. Nonostante i risultati della tac, nessuno dei medici, di cui sette attualmente indagati, capisce che è in corso un'ischemia intestinale. Solo dopo 40 ore di permanenza in pronto soccorso si certifica una necrosi in corso con emorragia massiva.



"Se la paziente fosse stata operata entro sei ore dall'insorgenza dei sintomi, si sarebbe evitata l'ischemia intestinale e di conseguenza la diffusa necrosi". Questo è quanto si legge nel referto dell'autopsia, mostrato in esclusiva a "Fuori dal Coro". E, ancora, "Il ritardo nel trattamento chirurgico è stato tale da superare il margine di errore accettabile, configurando una condanna chiaramente colposa. Il nesso causale tra il mancato intervento e il decesso è scientificamente fondato" riporta la relazione.