Morta dopo 40 ore di attesa al Pronto soccorso, a "Fuori dal Coro" il testo dell'autopsia su Cristina Pagliarulo

"Se la paziente fosse stata operata entro sei ore dall'insorgenza dei sintomi, si sarebbe evitata l’ischemia intestinale e di conseguenza la diffusa necrosi" che, il 6 marzo, ha portato al decesso di Cristina Pagliarulo. Questo è quanto si legge nel referto dell’autopsia, mostrato in esclusiva a Fuori dal Coro. E ancora: "Il ritardo nel trattamento chirurgico è stato tale da superare il margine di errore accettabile, configurando una condanna chiaramente colposa [...]. Il nesso causale tra il mancato intervento e il decesso è scientificamente fondato".