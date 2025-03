Ivrea (Torino), persone rom di una casa abusiva aggrediscono la troupe di Mediaset

"Non mi riprendere che ti faccio girare a te e alla telecamera" avrebbe detto uno dei componenti del gruppo rom alla giornalista non appena si è presentata. "Non fatemi incazzare che metto in moto il camion e vi passo sopra! Faccio arrivare una trentina di persone e vi faccio spaccare il c***o a tutti quanti", avrebbe poi proseguito l'uomo urlando. Nel frattempo altre persone sono uscite dalle villette e dal campo nomade inseguendo e picchiando la troupe e utilizzando alcuni secchioni dell'immondizia per bloccare loro la strada. Chiusa in auto, la giornalista è riuscita a chiamare i carabinieri che tempestivamente hanno raggiunto la troupe ormai vicina alla stazione.