Medico lascia paziente sedato in sala operatoria per fare sesso con l'infermiera, lui si difende: "Ero stressato"

Nel corso dell'udienza, il dottor Anjum ha riconosciuto pienamente i fatti, dichiarando di aver vissuto un momento di forte stress emotivo dovuto a circostanze personali. Ha spiegato che, poco prima dell'accaduto, la moglie aveva partorito prematuramente la loro bambina, con gravi complicazioni, e che lui stesso si trovava a fronteggiare una situazione familiare difficile senza il supporto dei parenti, vivendo nel Regno Unito da solo con la compagna. "Non sto cercando di giustificare il mio comportamento – ha detto davanti alla corte – ma è stato un errore di giudizio in un momento di grande pressione emotiva". Il medico ha espresso "profondo rammarico" per quanto accaduto e ha assicurato che un simile episodio non si ripeterà. Secondo i suoi legali, la sua condotta non ha avuto alcuna conseguenza clinica sul paziente e non rappresenta un rischio attuale per la professione, ma resta comunque un fatto grave sotto il profilo etico e disciplinare.