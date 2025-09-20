Dona un rene alla moglie: intervento con gruppi sanguigni incompatibili

L'operazione è stata effettuata nei primi mesi dell'anno. Le condizioni dei coniugi erano buone già dopo il trapianto; oggi la coppia gode di buona salute e la loro funzione renale è nella normalità. L'intervento AB0-incompatibile (così definito), oltre a contribuire alla riduzione delle liste d'attesa, amplia le possibilità di accesso ai trapianti perché si aggiunge ai programmi di scambio di coppie donatore-ricevente e ai cosiddetti donatori samaritani.