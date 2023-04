Trapianti, Trento è la città più generosa

Il capoluogo trentino si conferma in prima linea per consenso alla donazione degli organi, con un tasso superiore alla media nazionale di oltre 10 punti

Tra le 44 città italiane con più di 100mila abitanti, il capoluogo trentino si piazza in cima alla classifica stilata dal Centro nazionale trapianti, con un tasso di consenso alla donazione degli organi superiore alla media nazionale di oltre 10 punti. L'indice del dono raggiunto è infatti 69,76/100: nel 2022, su 11.678 cittadini che hanno rinnovato la CIE, il 65,6% ha scelto di esprimere la propria volontà sulla donazione (34,4% gli astenuti) e tra i dichiaranti il 78,6% ha detto sì.

Il tasso di consenso medio alla donazione in Italia si è attestata al 68,2%. Dopo Trento, si piazzano a pari merito al secondo posto Sassari e Livorno, entrambe con un indice del dono di 67,69/100: la città sarda, sesta nel 2021, ha raggiunto il 79,1% dei consensi con un'astensione al 41,1%; i livornesi che hanno detto sì sono stati invece il 77% ma con un'astensione più bassa (36,8%), il che spiega l'ex aequo.

Ai piedi del podio c'è Verona, quinta Padova, sesta Cagliari, settima Ferrara, ottava Firenze, nona Pescara (la prima delle grandi città centro-meridionali) e decima Monza.

Sale Milano (16ma, nel 2021 era 20ma), stabile Torino al 29mo posto, guadagna una posizione Roma (da 32ma a 31ma), Napoli 39ma (era 42ma)".

Sono questi i risultati dell'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni italiani in cui il servizio è attivo.

L'Indice è stato pubblicato in vista della 26ma Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra domenica prossima 16 aprile: i valori sono espressi in centesimi e tengono conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi.