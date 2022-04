La donazione di organi in crescita in Italia: +3% in un anno, Trento la città più generosa

Secondo l'Indice del Dono, il rapporto del Centro nazionale trapianti, la più generosa tra le grandi città risulta Trento , mentre il Comune italiano con il miglior risultato in assoluto è Geraci Siculo , paesino di 1.800 anime che è volato in cima alla classifica grazie a una storia di donazione che ha coinvolto la comunità locale.

Il calo dei "no"

è distribuito in modo abbastanza uniforme su tutto il territorio nazionale, e anche se i risultati migliori vengono raggiunti dalle regioni del Nord, i consensi alla donazione sono in crescita anche nel Meridione. A oggi le dichiarazioni di volontà depositate nel Sistema informativo trapianti del Cnt sono 12,7 milioni: 9,2 milioni di sì e 3,5 milioni di no. In questo momento sono circa 8.500 le persone in lista d'attesa: nel 2021 sono stati effettuati 3.778 trapianti grazie a 1.725 donatori di organi.

Il primato di Geraci Siculo -

Dietro il primato di Geraci Siculo (Palermo) c'è la vicenda della piccola Marta, scomparsa improvvisamente nel marzo 2021 a 11 anni a causa di una leucemia fulminante. I genitori della bambina avevano subito chiesto la possibilità di donare gli organi della figlia, ma il prelievo non è stato possibile a causa della patologia che ne aveva causato la morte. Nonostante ciò, i genitori hanno voluto comunque firmare simbolicamente il consenso al prelievo. La testimonianza di questa famiglia ha colpito i concittadini: mentre nel 2020 a Geraci l'opposizione alla donazione sfiorava il 58%, dopo la morte di Marta i contrari sono crollati al 4,6% e l'astensione al 10,7%. Il piccolo centro delle Madonie (1.871 abitanti) è riuscito così a risalire in 12 mesi di quasi 6mila posizioni nella classifica nazionale e a conquistarne la vetta.

Forse ti potrebbe interessare: