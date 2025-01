Torino, bimba di 8 mesi salvata con il fegato di un bimbo di 5 mesi

Il fegato di Matilde faceva i capricci per via di una malformazione, l'atresia delle vie biliari, che provocava un accumulo di bile. A luglio 2024, quando aveva solo due mesi, la bimba fu sottoposta a un'operazione riparativa, la porto-entero-anastomosi, chiamata anche intervento chirurgico di Kasai. "Purtroppo, come accade in circa un terzo dei casi di questo genere, si erano prodotte delle conseguenze sfavorevoli", hanno spiegato dalla Città della Salute di Torino. Il flusso della bile verso l'intestino non era ripreso e il fegato era scivolato nella cirrosi epatica, con "sviluppo di versamento di liquido ascitico in addome e di stato di ittero severo". A novembre si è resa necessaria l'iscrizione nella lista nazionale pediatrica dei trapianti, ma per sei settimane la ricerca di un donatore deceduto compatibile non ha dato esito. Poi è arrivata la segnalazione.