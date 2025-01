Record di trapianti, 4.692 interventi in Italia nel 2024

Il 2024 è stato un anno record per i trapianti in Italia. Sono cresciute le donazioni di organi (2.110, con un +2,7% rispetto al 2023), così come il numero di interventi eseguiti: 4.692 (226 in più rispetto al 2023). Si tratta dei valori più alti mai registrati. I dati emergono dal "Rapporto sulle donazioni e i trapianti in Italia" presentato al ministero della Salute. Circa la metà dei trapianti (2.393) sono di rene (+6,6% rispetto al 2023); quelli di cuore sono stati 418 (+13%). In aumento i trapianti di fegato, 1.732 (+1,8%), mentre in lieve calo quelli di polmone (da 188 a 174); stabili quelli di pancreas (36).