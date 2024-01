Gatto scomparso a Spoleto, Nino Frassica sarebbe indagato insieme a sua moglie e alla figlia della donna

Il procuratore facente funzioni di Spoleto Vincenzo Ferrigno a proposito delle voci su Frassica indagato ha dichiarato: "Non posso confermare né smentire. Ci sono indagini in corso".

La vicenda

Per ritrovare il gatto, a settembre Frassica lanciò un appello social promettendo una "ricompensa di cinquemila euro". In seguito, molte persone si sono mobilitate per cercare il felino. Coinvolti anche i social, dove è nata anche una polemica con due nuclei familiari accusati a vario titolo di essere coinvolti nella sparizione del gatto. Frassica e i suoi familiari sarebbero indagati - riporta il quotidiano - in seguito alla denuncia di una coppia tirata in ballo via Instagram dall'attore.