Scomparsa del gatto di Nino Frassica, indagate la moglie dell'attore e la figlia della donna

Per la controversia legata alla scomparsa di Hiro, il gatto di Nino Frassica sparito all'inizio di settembre a Spoleto dove l'attore si trovava per alcune riprese televisive, la procura ha indagato la moglie dell'attore, Barbara Exignotis, e la figlia della donna per stalking e diffamazione.

Il fascicolo è legato alla querela di alcuni vicini di casa di Frassica responsabili, secondo la moglie, di aver fatto scappare il gatto Hiro lasciando la porta aperta. In questa guerra legale si inserisce anche un'altra famiglia, accusata di avere sequestrato il felino, che ha presentato un esposto.