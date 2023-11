Nino Frassica cerca ancora il suo gatto scomparso a Spoleto: "Non c'è più traccia di Hiro"

È passato più di un mese dalla scomparsa di Hiro, il gatto di Nino Frassica. Per rintracciare il suo amato felino, l'attore ha fatto di tutto. Lo ha cercato con l'aiuto dei droni e dei i cani molecolari e ha stabilito una ricompensa di 5mila euro, poi raddoppiata a 10mila. Anche "Pomeriggio Cinque" prova a cercare il gatto scomparso. Marco Sales, l'inviato del programma condotto da Myrta Merlino, lo cerca per le strade di Spoleto e nelle colonie dei gatti randagi della città. Ma di Hiro non c'è traccia, lo assicura Francesco Raspa il gestore del rifugio dedicato ai felini "La casa di Bruno" che dichiara: "Qui ci sono gatti bianchi, ma nessuno è Hiro. Il gatto potrebbe essere ovunque, credo che non sono perse tutte le speranze di ritrovarlo - considera Raspa che si occupa di più di duecento gatti - non sono un esperto, ma per esperienza posso dire che i gatti si allontanano da casa anche un mese o più".

Chi è Hiro - Il gatto di Nino Frassica è un Sacro di Birmania bianco. È sparito il 26 settembre a Spoleto dove Frassica, insieme alla sua famiglia, si trovava per le riprese di Don Matteo. Subito l'attore si è rivolto ai social lanciando un appello e promettendo 5mila euro, poi raddoppiati a 10mila, a chiunque avesse riportato a casa il gatto. "Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso, non lo troviamo da questa mattina. Se sei di Spoleto il mio gatto è microchippato e mandami un messaggio in privato. Per favore contattatemi se doveste avvistarlo o averlo. Non è una cosa finta, purtroppo non lo troviamo veramente da stamattina", diceva preoccupato l'attore sul suo profilo Instagram. Dopo di lui anche la moglie Barbara Exignotis e la figlia Valentina hanno lanciato appelli sui social nella speranza di ritrovare presto il loro amato Hiro.

Scomparsa o rapimento? - A dare l'allarme della sua scomparsa sarebbe stata la moglie dell'attore, Barbara Exignotis, la quale dopo l'assenza prolungata del gatto ha pensato a un rapimento e ha così avvertito le forze dell'ordine. Gli sforzi da parte dei carabinieri, che lo hanno cercato per tutta la mattina intorno all'abitazione di Frassica, nel centro di Spoleto, non hanno portato però a nessun risultato. Secondo l'attore e la moglie il gatto sarebbe trattenuto da una coppia di anziani "accumulatori seriali" di gatti. I due, che hanno sempre negato le accuse, hanno poi deciso di procedere per vie legali e hanno querelato l'attore a causa dei numerosi insulti arrivati sui social che li costringerebbero a vivere barricati in casa. "Per molti è solo un gatto, per noi è la vita", ha dichiarato la moglie dell'attore che, sempre sui social, rivolgendosi alla coppia di anziani ha fornito loro alcune indicazioni sull'alimentazione di Hiro.