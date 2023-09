Bologna, scomparsi 30 gatti in un mese: taglia di 4mila euro | Sparito anche il persiano di una nota influencer

Non è l'ultimo gatto a essere sparito. Dopo di lui si è perso nel nulla anche Eddy, un micione di 12 chili di cui i proprietari hanno pubblicato le foto su alcuni gruppi social spiegando che è sparito da giovedì 31 agosto in zona Vado di Monzuno, sull'Appennino bolognese. "Siamo disperati" scrivono, offrendo una ricompensa di mille euro a chi lo potrà riportare a casa.

"I proprietari hanno paura"

"La questione è scottante e allarmante", fanno sapere dall'associazione Aidaa, "i proprietari di gatti cominciano ad aver paura. Tra le cause al momento si escludono le razzie di predatori e in particolare di volpi e lupi, in quanto non sarebbero stati ritrovati resti". Da qui la decisione dell'associazione ambientalista di mettere una taglia che sarà pagata a chi, con la propria denuncia formale alle autorità, permetterà di individuare e far condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di queste sparizioni.