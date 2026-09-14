Garlasco, Alberto Stasi: "È il momento di avere giustizia, per Chiara e per me"

Una volta rientrati in studio, interviene anche l'avvocato Giada Bocellari, che da anni lo assiste e ne conosce da vicino il percorso umano e giudiziario. "Alberto non ama parlare, e questo in passato è stato interpretato come antipatia", spiega la legale. "Ma credo di rappresentare bene il suo pensiero: da un lato guarda al futuro con fiducia, dall’altro con paura, perché sono stati anni di grande sofferenza. Una speranza c’è, ma sappiamo che ci saranno dei processi, e sono quelli che contano davvero, al di là del rumore mediatico".