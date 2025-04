Nel 2017 Papa Francesco si trovava in visita pastorale tra Milano e Monza e decise di fermarsi nella periferia del capoluogo lombardo per andare a salutare alcuni abitanti delle case popolari. A ricevere una visita inaspettata da parte del Pontefice è Dorotea Falcone che si trova in casa per prendersi cura del marito costretto a stare a letto per via di una gravissima malattia. "Mi avevano detto che sarebbe potuto passare Papa Francesco, ma a un certo punto avevo perso le speranze. Quando ho sentito suonare al citofono, però, ho visto che era davvero lui", spiega la donna ai microfoni del programma di Canale 5. Nel ricordare quel momento molto emozionante, Dorotea racconta anche un aneddoto molto divertente sulla visita del Pontefice: "Mentre saliva è rimasto anche bloccato in ascensore perché c'erano ancora gli ascensori vecchi. Dopo che è passato lui, hanno ristrutturato tutto il palazzo".