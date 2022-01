Trieste, il leader dei portuali positivo al Covid: "Il Green pass non mi serve, ce l'ho da ottobre e non l'ho mai usato"

Con l'annuncio di essere positivo al Covid, il leader dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, afferma anche di avere già "il Green pass dal 15 ottobre", di non averlo mai usato e che mai lo userà, contestanto così quanti tra i No vax potrebbero essere "felici" di ottenere, ammalandosi, la certificazione verde. "A me la vita non cambia, - precisa Puzzer nel video pubblicato su Facebook. - L'unica cosa che mi dispiace sono questi giorni di quarantena a casa, dove seguo le cure domiciliari", lontano dalle proteste programmate a Roma e Milano. "La gente come noi non molla mai e guai se molla", conclude.

"Vi seguirò da casa per le prossime iniziative a Roma e a Milano", promette nel video Puzzer, rammaricato di dover passare dieci giorni a casa, ma con una ferma convinzione: "Chi andrà, lo farà sempre nel modo più legale possibile e andrà soltanto a lottare pacificamente per i nostri diritti".

Stefano Puzzer paga la protesta No Green pass. Il portuale triestino a capo del movimento aveva allestito un tavolino in piazza del Popolo a Roma, "dove aspetterò che venga a parlarci qualcuno. Io spero che verranno, visto che nessuno ci ha risposto. Finché qualcuno non verrà a rispondermi, io rimarrò qui", aveva detto. La cosa non è passata inosservata alla Questura di Roma che ha predisposto un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per un anno nella Capitale. Puzzer dovrà fare rientro a Trieste entro le 21 di mercoledì. In caso di violazione - viene spiegato - commetterà un nuovo reato. A quanto riferito, verrà denunciato alla Procura per manifestazione non preavvisata.

Puzzer, a inizio video, racconta di stare a casa da un paio di giorni per un'influenza e che ha poi scoperto di essere positivo al Covid a seguito della positività della moglie. Con il suo annuncio social, il sindacalista replica indirettamente anche a chi tra i No vax e i No Green pass sta cercando di "andare incontro al Covid", per ottenere il la certificazione verde da guarigione.

E ricordando che il Green pass "io ce l’ho già dal 15 ottobre e non l’ho mai usato", ribadisce così di non essere mai stato contrario al vaccino, ma di opporsi nelle sue battaglie solo alla certificazione verde e al suo obbligo in ambito lavorativo.

Il suo invito finale è continuare le proteste sempre in modo pacifico. A quelle di Roma, comunque, Puzzer, come riporta lui stesso, non avrebbe potuto partecipare a seguito del Daspo di novembre arrivato dalla questura capitolina e che ha validità per tutto il 2022. "La risposta del Tar non è ancora arrivata, ma sarei andato volentieri", aggiunge.