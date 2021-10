"Siamo in dittatura, faremo comunque lo sciopero e vedremo chi vincerà". Lo ha dichiarato il portavoce del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste , Stefano Puzzer, annunciando che il blocco dell'attività, previsto dal 15 al 20 ottobre, verrà attuato nonostante l'iniziativa sia stata dichiarata illegittima. Arriva però uno spiraglio dal direttivo: "Pronti a discutere in caso di slittamento del pass".

"Disponibili a discutere" - I portuali hanno detto che sciopereranno "fino a quando non verrà tolto l'obbligo del Green pass per accedere al lavoro". Ma il componente del direttivo del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste Alessandro Volk ha chiarito: "Siamo determinati sulle nostre posizioni, ma siamo sempre disponibili a discutere con chiunque".

Se il governo dovesse posticipare l'obbligo del Green pass, Volk ha anticipato che "in quel caso prenderemmo nota e ci adegueremmo, non avrebbe senso venerdì bloccare il porto. Se ad esempio il governo proponesse una proroga al 30 ottobre sarebbe una mossa intelligente per prendere un po' di tempo e trovare poi una soluzione".

Il portavoce dei portuali: "Siamo in dittatura" - Il portavoce Puzzer ha dichiarato a RaiNews: "E' ora di fermare l'economia, che forse è l'unico segnale che possiamo dare a questo Stato, per fargli capire che ci sono tante persone in difficoltà, tante persone che rimarranno senza uno stipendio, e solo perché hanno esercitato una scelta libera, quella di non farsi il vaccino. Adesso mi sembra ben chiaro che questo passaporto verde è solamente una manovra economica e non sanitaria".

E ha poi continuato: "Se non ci saranno novità e il decreto non verrà ritirato venerdì bloccheremo il porto di Trieste, sia in entrata sia in uscita". E sulla contrarietà dei sindacati confederali: "E' una vita che non sono dalla parte dei lavoratori, possono prendere le posizioni che vogliono, vedremo venerdì quante persone saranno presenti dei portuali".