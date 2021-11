Green pass, Puzzer allontanato per un anno da Roma

Ansa

Foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per un anno a Roma per Stefano Puzzer, il portuale di Trieste a capo della protesta No Green pass, arrivato in piazza del Popolo a Roma dove ha posizionato un banchetto e protestato contro il certificato verde. A stabilirlo la questura di Roma intimandogli di fare rientro a Trieste entro le 21 di mercoledì. In caso di violazione sarà denunciato per manifestazione non preavvisata.