"Ti lego e ti stupro per ore", l'ex Miss Italia Francesca Bergesio ancora vittima di uno stalker

La chiusura delle indagini preliminari del nuovo caso di minacce è giunta a pochi giorni dalla fine del processo contro il 32enne bresciano che aveva perseguitato l'ex Miss nel 2023. L'uomo ha patteggiato una condanna a tre mesi, convertiti in 180 ore di lavori socialmente utili. Anche lui aveva utilizzato un falso profilo Facebook, stavolta celandosi dietro l'identità di una donna, per inviare messaggi violenti a Francesca Bergesio diretti anche al padre. "So dove abiti, vengo a violentarti, ammazzo te e tuo padre". Poi la denuncia, le indagini e la conclusione dell'iter giudiziario.