"Nessuno perderà la propria casa: tutti avranno un tetto a Niscemi". È questa la promessa del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, durante un incontro a cui ha partecipato anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "La Regione ha fatto e farà la propria parte, abbiamo già stanziato quasi 100 milioni di fondi regionali, siamo pronti a stanziarne altri. E anche il governo implementerà il proprio stanziamento". Sui decenni di stanziamenti per la frana mai messi a frutto ha commentato: "Le polemiche naturalmente le lasciamo agli altri, perché siamo concentrati tutti sull'emergenza e sulla soluzione del problema. Poi eventuali responsabilità faranno parte della storia, ma in questo momento noi siamo chiamati a dare risposte".