Nizza Monferrato, il parroco ai funerali di Zoe Trinchero: "Realizzate i vostri sogni anche per lei"

"Assistiamo a un altro femminicidio, ancora una volta un uomo che uccide una donna - ha detto don Montanaro durante l'omelia - ma questa volta fa ancora più male perché Zoe aveva tutta la vita davanti". Poi un invito ai tanti giovani che affollano le navate della chiesa: "Ognuno di voi potrebbe prendersi dal cuore l'impegno di vivere una vita grande, di vivere una vita bella, di non sprecare il tempo che avete e non perdere il viaggio, perché lei non può più farlo. E allora quando starete a buttare giù i vostri sogni, fatelo anche per lei. E quando quei sogni li realizzerete, ricordatevi che c'è un pezzo di lei nella vostra vita", ha concluso.