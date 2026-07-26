Gli incendi sferzano il Sud Italia: rogo sul Gargano, turisti evacuati sulle barche della guardia costiera | Fiamme domate in Molise

© Ansa | L'incendio che ha colpito il Gargano, Peschici
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Disagi in stazione a Termoli. Pompieri in azione nel Palermitano, nel Crotonese e a Roma, vicino al raccordo
Vigili del fuoco al lavoro da diverse ore per spegnere l'incendio di vaste proporzioni divampato sul Gargano, in Puglia. Le fiamme si sono sviluppate, in particolare, nella zona rurale e periferica nel comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manaccora, e hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. Circa 400 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della guardia costiera. In seguito, grazie all'intervento di quattro Canadair e un elicottero, l'area interessata dal rogo è stata ridimensionata: al momento è infatti confinata alla zona collinare-montuosa dell'agro, lontana dalle aree urbanizzate. Non risultano persone ferite.
"Circa 400 turisti, un centinaio a bordo delle imbarcazioni, altri in modo autonomo con autovetture e altri ancora con bus delle ferrovie del Gargano hanno raggiungo Vieste - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Nobiletti -. Attualmente sono ospitati in due palestre di due istituti scolastici, ma è probabile che una parte possa fare presto rientro nei villaggi turistici, perché le fiamme si sono spostate".
"Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso con l'intervento dei mezzi aerei" e "la situazione è costantemente monitorata", ha fatto sapere la Prefettura di Foggia al termine della riunione del Centro coordinamento dei soccorsi. "L'intervento incisivo" dei Canadair e dell'elicottero ha permesso "di mitigare potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità, allontanando le fiamme dalle aree urbanizzate", ha aggiunto la Prefettura.
"Il Gargano brucia. E con esso rischiano di andare in fumo le attività di tanti operatori nonché le vacanze e le aspettative di centinaia di turisti che hanno scelto il nostro territorio. Le immagini che arrivano dalle Baie Zaiana e di Manaccora raccontano una situazione di grande preoccupazione", si legge in un post social di Ferrovie del Gargano, società di trasporto pubblico, che sta monitorando la situazione anche sotto il profilo della viabilità.
Situazione sotto controllo nel Basso Molise, a ridosso di lidi e campeggi a Campomarino (Campobasso). Le fiamme sono state domate grazie al lavoro incessante di diverse squadre dei vigili del fuoco, l'intervento di Canadair e il supporto dei pompieri arrivati anche dall'Abruzzo. La strada statale 16, chiusa nel pomeriggio di domenica 26 luglio, è stata riaperta poche ore dopo. I pompieri sono impegnati in queste ore nella bonifica delle aree a ridosso delle strutture turistiche, mentre la polizia locale lavora per liberare la sede stradale dai residui del rogo e della schiuma gettata per spegnare le fiamme
Più fronti di fuoco hanno lambito una Rsa di Campomarino: 21 anziani sono stati trasferiti dalla polizia municipale nei locali della Chiesa del Santo Spirito. Un agente di polizia è rimasto intossicato durante le operazioni di evacuazione.
Disagi per i roghi sulla linea ferroviaria Pescara-Foggia. In stazione a Termoli (Campobasso) sono rimasti bloccati due treni con 500 passeggeri. Nel pomeriggio del 26 luglio sono stati trasferiti con autobus sostitutivi delle Ferrovie dello Stato.
L'allerta resta alta anche in Sicilia, in particolare nella provincia di Palermo, dove gli incendi, alimentati dal caldo e dal forte vento, sono divampati in diverse località. Uno dei fronti che maggiormente preoccupa è quello di Torretta, dove si è reso necessario l'evacuazione, a scopo precauzionale, di diverse abitazioni. Rogo esteso anche sulla strada statale 120, in territorio di Cerda.
Allarme anche in Calabria, dove proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio di vegetazione in corso a Cirò Marina, nel Crotonese. Qui le fiamme hanno già interessato un'area di circa 100 ettari con diversi fronti ancora attivi. Sul posto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Nelle operazioni di spegnimento impegnati anche due Canadair che hanno effettuato continui lanci d'acqua per contenere l'avanzata delle fiamme e supportare il personale a terra.
Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato dalle prime ore del pomeriggio di domenica a Roma, a ridosso del raccordo anulare, causando la chiusura del tratto tra l'uscita per la Laurentina e quella per la Pontina, in entrambe le direzioni. Le fiamme sono arrivate a lambire gli uffici della Motorizzazione civile. L'incendio è stato domato dopo diverse ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco.