Gli incendi sferzano il Sud Italia: rogo sul Gargano, turisti evacuati sulle barche della guardia costiera | Fiamme domate in Molise

Vigili del fuoco al lavoro da diverse ore per spegnere l'incendio di vaste proporzioni divampato sul Gargano, in Puglia. Le fiamme si sono sviluppate, in particolare, nella zona rurale e periferica nel comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manaccora, e hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. Circa 400 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della guardia costiera. In seguito, grazie all'intervento di quattro Canadair e un elicottero, l'area interessata dal rogo è stata ridimensionata: al momento è infatti confinata alla zona collinare-montuosa dell'agro, lontana dalle aree urbanizzate. Non risultano persone ferite.