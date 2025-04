Istat: anche prostituzione ed escort hanno il codice Ateco

Il codice Ateco è un sistema di classificazione utilizzato in Italia dall'Istat per categorizzare le attività economiche delle imprese, dei professionisti e delle organizzazioni. È basato su una combinazione alfanumerica che identifica il tipo di attività svolta, ed è fondamentale per scopi statistici, fiscali e amministrativi, come l'apertura di una partita IVA o la registrazione di un'azienda. Il codice Ateco deriva dalla classificazione europea Nace, adattata alle esigenze italiane, ed è strutturato gerarchicamente: Sezioni (lettere da A a U) indicano i macrosettori (es. agricoltura, industria, servizi). Divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie (numeri progressivi) dettagliano ulteriormente l'attività specifica.