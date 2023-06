Firenze annuncia lo stop agli affitti brevi degli Airbnb nel centro storico

Nardella: "Emergenza caro affitti" Sulla questione del caro affitti il sindaco Nardella parla di "un'emergenza sociale che dovrebbe essere trattata dal governo come la prima delle questioni. L'emergenza abitativa è diventata un'emergenza nazionale, in cima all'agenda di molte città del nostro Pese, acuita dai 2 anni di Covid che hanno determinato un duplice effetto: un ampliamento della fascia delle famiglie in grandi difficoltà economiche e dall'altro lato la crescita dell'overtourism che ha preso tutti in contropiede con l'alterazione del mercato degli affitti e delle compravendite".

Nardella ritiene "del tutto inefficace" la proposta contenuta nella prima bozza della legge sugli affitti brevi elaborata dal governo. "Siamo disponibili a collaborare per strumenti più efficaci, e rilanciamo la norma Venezia - ha precisato -. Non capiamo perché di fronte a un'emergenza del genere non si voglia estendere la norma Venezia a tutte le città d'arte che hanno patrimonio Unesco e caratteristiche assimilabili" aggiunge Nardella, secondo il quale la bozza del governo "non contiene nessuno strumento utile ed efficace ad affrontare il problema della residenzialità nelle città, del caro affitti, e dell'impatto dei flussi turistici sul mercato immobiliare".

Per il sindaco "l'unico punto positivo contenuto nella bozza è la presenza di un sistema di censimento", ma "mettere il limite minimo di due giorni per l'affitto è inutile, in una città come la nostra la permanenza media dei turisti è di 2,9 notti", e per chi trasgredisce "c'è la nullità del contratto, ma non c'è nessuna sanzione pecuniaria". Inoltre, ha concluso Nardella, "non c'è nessuno strumento di pianificazione e regolazione affidato alle amministrazioni locali: i sindaci sono ignorati, a differenza di quanto accade negli altri principali paesi europei come Francia, Spagna, Olanda".