Airbnb, tolleranza zero: vietate le feste nelle case in affitto

La società di home sharing ha infatti "prolungato" il blocco - oggi temporaneo - a feste e party introdotto per il diffondersi della pandemia.

La società di home sharing ha dichiarato che la

dinamica restrittiva

diventerà parte integrante della politica aziendale, sulla scia del fatto che il divieto temporaneo imposto nel 2019 "si era dimostrato efficace".

In quell'anno, infatti, i "

party a invito aperto

" che venivano pubblicizzati sui social erano stati vietati dalla società che affitta case in tutto il mondo. In seguito, si passò a bloccare l'invito nelle abitazioni a un numero maggiore di 16 persone, sfociato, poi, in un divieto generalizzato. Chi infrange le regole può rischiare dalla sospensione dell'account fino al blocco permanente dell'accesso allapiattaforma Airbnb.

Nel 2021 più di 6.600 clienti sono stati sospesi dopo aver trasgredito alla nuova regola, portando il tasso di segnalazione di feste a -44%.

Questo calo, però, come hanno fatto notare i critici aziendali, si è presentato nello stesso periodo

in cui le restrizioniper proteggersi dalCovid sono state allentate, portando le persone a incontrarsi ancora in luoghi di ritrovo come ristoranti e bar.