Fingono di consegnare un pacco, carabinieri arrestano un latitante a Reggio Calabria

I carabinieri della Compagnia di Locri, in collaborazione con quelli di Crotone e con il coordinamento della Procura generale di Reggio Calabria, hanno arrestato un latitante che era ricercato perché doveva scontare una condanna a 10 anni di carcere per violenza sessuale ai danni di un minore. L'uomo è stato bloccato a Crotone dove aveva preso in affitto un appartamento e viveva insieme ad un amico. I carabinieri, per riuscire ad entrare, hanno simulato una finta consegna di un pacco postale.