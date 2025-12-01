Assalto a portavalori in Calabria, rubati due milioni

Per ostacolare la circolazione e impedire l'accesso alla zona, i rapinatori avevano posizionato due automobili incendiate sulla carreggiata, e cosparso l'asfalto di chiodi, creando un blocco totale del traffico e impedendo così qualsiasi possibilità di fuga al portavalori. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, intervenuti insieme alle pattuglie della polizia.