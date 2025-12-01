Logo Tgcom24
Cronaca
tra Scilla e Bagnara

Assalto a portavalori in Calabria, rubati due milioni

Per ostacolare la circolazione e impedire l'accesso alla zona, i rapinatori avevano posizionato due automobili incendiate sulla carreggiata

01 Dic 2025 - 08:58
© Da video

© Da video

Assaltato da commando un mezzo portavalori lungo un tratto dell'autostrada in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima valutazione, il bottino raggiungerebbe circa i due milioni di euro. L'azione è avvenuta all'interno di una galleria posta tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord, dove i malviventi hanno sorpreso il veicolo blindato. Durante l'assalto sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco, senza provocare feriti tra gli occupanti del furgone.

Per ostacolare la circolazione e impedire l'accesso alla zona, i rapinatori avevano posizionato due automobili incendiate sulla carreggiata, e cosparso l'asfalto di chiodi, creando un blocco totale del traffico e impedendo così qualsiasi possibilità di fuga al portavalori. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, intervenuti insieme alle pattuglie della polizia.

