Marche, rapina a furgone portavalori: chiuso tratto della A14

Un furgone portavalori è stato rapinato sull'A14 Bologna-Taranto all'altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, nel tratto tra Loreto (Ancona) e Civitanova Marche (Macerata). L'assalto è avvenuto poco prima delle 18.30 e ha causato la chiusura dell'autostrada in entrambe le direzioni. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale per i rilievi e il personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico risulta bloccato con tre chilometri di coda verso Pescara e due verso Ancona.