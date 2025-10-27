Logo Tgcom24
Cronaca
sul posto la polizia stradale

Marche, rapina a furgone portavalori: chiuso tratto della A14

Il traffico risulta bloccato con tre chilometri di coda verso Pescara e due verso Ancona

27 Ott 2025 - 19:27
© Ansa

© Ansa

Un furgone portavalori è stato rapinato sull'A14 Bologna-Taranto all'altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, nel tratto tra Loreto (Ancona) e Civitanova Marche (Macerata). L'assalto è avvenuto poco prima delle 18.30 e ha causato la chiusura dell'autostrada in entrambe le direzioni. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale per i rilievi e il personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico risulta bloccato con tre chilometri di coda verso Pescara e due verso Ancona.

Gli automobilisti diretti a Pescara, fa sapere Autostrade, devono uscire a Loreto e rientrare in autostrada a Civitanova Marche dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Chi viaggia in direzione opposta, verso Ancona, deve fare il percorso inverso uscendo a Civitanova Marche e rientrando a Loreto. 

